Sport, sociale e record di iscritti: torna a Sabaudia il Triathlon Olimpico

Sabaudia si conferma cuore pulsante della triplice disciplina. Domenica prossima, 26 aprile, la città delle dune ospiterà la 13ª edizione del Triathlon Olimpico, un appuntamento ormai storico che quest’anno segna un nuovo record di iscritti. La kermesse, che vedrà centinaia di atleti e accompagnatori affollare il litorale pontino, rappresenta il secondo grande atto stagionale per la macchina organizzativa locale, la stessa che lo scorso 22 febbraio ha inaugurato ufficialmente il calendario nazionale FITRI(Federazione Italiana Triathlon) con il Duathlon di Sabaudia.

L’evento, patrocinato dal Comune, dal CONI Lazio e dal Consiglio Regionale, non è solo una sfida agonistica tra nuoto, ciclismo e corsa, ma una vera piattaforma per messaggi di rilevanza sociale: dalla sicurezza stradale alla lotta al diabete, fino alla promozione dello sport come pilastro per una migliore qualità della vita. Gli atleti si sfideranno in uno scenario naturale unico, tra il mare cristallino e i passaggi suggestivi tra le dune, potendo contare ancora una volta sul quartier generale del Camping Sabaudia, sede della segreteria e delle premiazioni.

“Ringraziamo Giovanni Giulivo, patron del Camping, perché ci accoglie sempre con piacere permettendoci di realizzare uno degli eventi di Triathlon più importanti della regione”, ha dichiarato il Presidente Massimiliano Zanetti. Con il primato di presenze già confermato, la città si prepara a una giornata di grande sport che consolida definitivamente il legame tra il territorio e la Federazione Italiana Triathlon.