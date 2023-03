Sport, Turismo, Ambiente: Elena Palazzo fa l’ein plein alla Pisana

Un ruolo di grande rilevanza nella giunta regionale de Lazio. Per Elena Palazzo arrivano le deleghe all’ Ambiente, Transizione Ecologica, Energie Rnnovabili, Sport e Turismo. Settori molto delicati, dove è fondamentale un lavoro mirato alla salvaguardia del patrimonio paesaggistico così variegato, come quello laziale, rendendolo sempre più attrattivo in termini di turismo, tutelando gli equilibri naturalistici.

Ma la regione Lazio è anche una terra di sportivi, di un movimento complessivo da potenziare attraverso le strutture, adeguandole sempre più alle discipline sportive, tradizionali ed emergenti. Proprie le realtà sportive regionali sono state nei giorni scorsi oggetto di un intervento della Palazzo, che ha parlato di valori e patrimonio da salvaguardare.

Il governatore Francesco Rocca ha individuato tutte queste caratteristiche nella figura nel consigliere regionale di Fratelli d’Italia Elena Palazzo, seconda degli eletti a Latina, con ben 9.089 preferenze nell’ultima tornata elettorale per il rinnovo del consiglio alla Pisana.

Elena Palazzo, 48 anni, nata a Formia e sposata. Eletta a 21 per la prima volta e per 6 mandati di fila nell’amministrazione comunale di Itri, dove è stata consigliere, poi assessore, vice sindaco e e sindaco facente funzione. Da sempre esponente di destra, ricoprendo ruoli dirigenziali.