SportCity, l’adesione del Comune di Latina e il programma

Il Comune di Latina aderisce a SportCity 2023, la Giornata nazionale per la salute e il benessere nelle città, che si celebra domenica 17 settembre. “Latina, che si prepara a celebrare anche la Settimana europea dello sport, è inserita nell’elenco delle 140 città italiane che partecipa al programma della Fondazione SportCity per promuovere una maggiore consapevolezza del benessere raggiungibile attraverso l’attività fisica e per stimolare le amministrazioni pubbliche sulla necessità e l’urgenza di ripartire dalle città come luoghi di salute e benessere e di cura dell’ambiente”, ha dichiarato Andrea Chiarato, assessore allo Sport del Comune di Latina.

“Per la giornata di domenica – ha proseguito l’assessore – sono previsti eventi presso il campo Coni e le palestre di via Villafranca”.

La pista pista di pattinaggio del Coni resterà aperta per SportCity Day 2023 dalle ore 16 alle ore 19.

Si potrà accedere presso le palestre di via Villafranca dalle ore 15 alle ore 19 per le pratiche sportive di boxe, tiro con l’arco e scherma.

Presso le due strutture il programma prevede esibizioni e simulazioni di gara; sarà disponibile lo staff tecnico per chi vorrà provare.