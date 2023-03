Sporting Village Aprilia, pioggia di medaglie ai Regionali di nuoto

Il 25 e 26 febbraio, presso il polo natatorio federale di Ostia, si sono conclusi i regionali FIN 2023, dove i master dell’Aprilia Sporting Village allenati dal Coach Roberto Romagnoli, concludono questo mese intenso di gare con 4 ori, 2 argenti e 2 bronzi e si piazzano al 9° posto della classifica generale su 78 squadre partecipanti, nella fascia F (fino a 25 iscritti).

Ai podi già assegnati nelle prime due giornate si aggiungono, per il titolo di campioni regionali Roberta Mori M45 nei 100 dorso e Ermes Gabanella M75 nei 100 misti.

Medaglia d’argento invece per Graziella Cirillo M65 nei 100 dorso.

Ed infine le medaglie di bronzo sono arrivate da Alfonso Fagiolo e Ermes Gabanella per la categoria M75 rispettivamente nei 50 rana e 50 stile.

Ottime anche le prestazioni tutti gli altri atleti master partecipanti a questa edizione dei regionali con le debuttanti Serena Lozzi e Vania Siciliano, Andrea Ruggero, Paolo Fazio, Raffaele Volpecina, Fabio Malvati, Massimiliano Vecchietti, Simona Trombetta, Antonio Paruccini, Fabrizio Del Mazza, Enrico Chiusolo e Marco De Carolis.

“Questi sono stati i regionali dei Record frantumati – commenta il Capitano Giuseppe Marino, – ognuno di noi a migliorato ed in molti casi demolito il proprio personale, questo significa che il duro lavoro in palestra e poi in acqua ripaga sempre. I Regionali FIN rappresentano un punto di riferimento assoluto nel campo delle gare di nuoto master, ed i numeri parlano chiaro con quasi duemila atleti partecipanti in rappresentanza di 95 società.

“Un ringraziamento doveroso non solo al nostro Coach Roberto Romagnoli, che ci allena con professionalità, ma anche alla nostra società l’Aprilia Sporting Village sempre all’avanguardia che ci mette a disposizione tutti i mezzi necessari per ottenere questi risultati”.

Il lavoro dei Team Master dello Sporting Village SSD, continua: ora fari puntati

al 1° Trofeo Bud Spencer di Ostia il prossimo 12 marzo.