“Sportiva e sportivo dell’anno” – al D’Annunzio il 25 febbraio la seconda edizione

Tutto pronto per la seconda edizione dei premi “Sportiva e sportivo dell’anno”, “Una vita per lo sport” e “Sport e solidarietà”, che si terrà martedì 25 febbraio al Teatro D’Annunzio di Latina. L’evento, che inizierà alle 17, vedrà la partecipazione di atleti, squadre, dirigenti e tecnici sportivi, con un numero record di adesioni rispetto alla scorsa edizione.

Durante la serata verranno assegnati dieci premi, tra cui quelli per le categorie “Atleta maschile”, “Atleta femminile”, “Squadra maschile” e “Squadra femminile”, sia in ambito sportivo che paralimpico. I vincitori sono stati selezionati da una commissione giudicatrice presieduta da Alessandro Marfisi, delegato del Sindaco per i grandi eventi, e Claudio Di Matteo, presidente della commissione Sport. In aggiunta, saranno svelate 41 menzioni speciali a cura del sindaco Matilde Celentano.

“L’evento coinvolgerà anche i giornalisti locali, che hanno seguito da vicino i successi degli sportivi”, ha sottolineato l’assessore Andrea Chiarato. “La serata sarà centrata sui dieci premiati che hanno dimostrato grande caparbietà nel raggiungere traguardi straordinari”.

“Lo sport è un elemento fondamentale per la nostra comunità, promuove il benessere e crea un forte senso di appartenenza”, ha dichiarato il sindaco Matilde Celentano. “Sono felice di premiare coloro che hanno portato in alto il nome della nostra città”, ha aggiunto.

Una novità importante riguarda l’accesso al teatro: quest’anno si entrerà solo con biglietto cartaceo, e i posti rimanenti saranno disponibili online per il pubblico. Sarà prestata particolare attenzione all’accessibilità, con posti riservati per spettatori con disabilità motoria. La serata sarà presentata da Bianca Francavilla.