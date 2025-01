“Sportiva e Sportivo dell’Anno”: aperte le candidature per la II edizione

Latina celebra lo sport: l’amministrazione comunale, su iniziativa dell’assessorato allo Sport, ha avviato l’organizzazione della seconda edizione di “Sportiva e Sportivo dell’Anno”, la manifestazione che premia le eccellenze sportive del territorio pontino. Tre le sezioni previste: “Sportiva e Sportivo dell’Anno”, “Una vita per lo Sport” e “Sport e Solidarietà”.

Le candidature potranno essere presentate entro il 20 gennaio 2025, tramite manifestazioni di interesse disponibili sul sito istituzionale del Comune. Possono proporre candidati: Coni, Cip, Federazioni sportive nazionali e paralimpiche, Enti di promozione sportiva, Associazioni e Società sportive dilettantistiche, singoli atleti, tecnici, dirigenti sportivi e altri soggetti privati.

La cerimonia di premiazione si terrà il 25 febbraio 2025 al Teatro D’Annunzio di Latina, in un evento interamente dedicato allo sport.

Il sindaco Matilde Celentano ha sottolineato l’importanza dello sport nella vita della comunità:

“Lo sport rafforza il senso di appartenenza, favorisce il rispetto e la solidarietà. La prima edizione è stata un successo, celebrando atleti e persone che hanno contribuito allo sviluppo sportivo locale. Quest’anno, puntiamo a rendere l’evento ancora più inclusivo e partecipato.”

L’assessore allo Sport Andrea Chiarato ha annunciato novità entusiasmanti per il 2025, tra cui il passaggio della Fiamma Olimpica a Latina il 26 dicembre 2025, evento che suggella il titolo di European Community of Sport 2024 della città e della Comunità Pontina dello Sport.

“La manifestazione del 25 febbraio sarà una festa per lo sport e per i valori inclusivi che esso rappresenta. Un evento che valorizza Latina come città dello sport a livello nazionale e internazionale.”

Una grande opportunità per atleti, tecnici e appassionati di celebrare nuovamente i successi e lo spirito dello sport nella città di Latina.