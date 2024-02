Sportivi dell’anno, i premi al Teatro D’Annunzio di Latina

E’ andata in scena, con una splendida cornice di pubblico a far da sfondo, la prima edizione dei premi “Sportiva e sportivo dell’anno”, “Una vita per lo sport” e “Sport e solidarietà”. L’iniziativa, organizzata dal Comune al Teatro D’Annunzio, ha permesso di premiare atleti e atlete che hanno portato in alto il nome di Latina nel corso del 2023, anche tra solidarietà e inclusione.

Il premio di “Atleta femminile” è andato alla campionessa mondiale di freestyle Anastasia Bagaglini, quello di “Atleta maschile” invece al nuotatore Matteo Ciampi. Premiati poi successivamente come “Squadra maschile paralimpica” l’Inteam Latina; “Atleta maschile paralimpico” Paolo Alfredo Manauzzi; “Squadra femminile” Amici dello sport; “Atleta femminile paralimpica” Martina Screti; “Squadra maschile” Nissolino Intesatletica under 18; “Sport e solidarietà” Accademia pugilistica Leon; “Squadra femminile paralimpica” Polisportiva Hyperion Onlus; “Una vita per lo sport” Franco Di Viccaro.

La menzione d’onore è andata poi a Vincenzo D’Amico, Devis D’Arpino, Lorenzo Franzè.

“Un momento di inclusione per tutta la città e il mondo dello sport”, con queste parole ha esordito la sindaca di Latina Matilde Celentano, “E’ la prima volta che il Comune decide di dare rilevanza a questo universo, oggi si è svolta la prima edizione dei premi ma il nostro obiettivo è quello di renderlo un’appuntamento annuale”