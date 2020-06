Spostamento deposito autobus, Codici: “Luogo scelto è inidoneo”

Il Centro per i diritti del cittadino di Latina ha raccolto la segnalazione di alcuni residenti circa i lavori in un capannone tra via Monte Gennaro e via Monte Terminillo che dovrebbe ospitare il deposito dei pullman del servizio di trasporto pubblico locale.

AI fine di verificare la rispondenza della segnalazione pervenuta alla realtà Codici ha inviato al Comune di Latina una richiesta di accesso agli atti dei Settori interessati.

“Se la notizia pervenuta dovesse rispondere al vero – ha spiegato il presidente del Centro, Antonio Bottoni – Codici non potrebbe che manifestare tutta la propria sorpresa e la insoddisfazione in tal senso, in quanto, attualmente, il deposito degli autobus è situato a poca distanza, ma in aperta campagna, mentre, con lo spostamento, questo sarebbe allocato in un’area in cui insistono numerose abitazioni, che dovrebbero sopportare il rumore e l’inquinamento ambientale dei motori di circa 60 mezzi lasciati accesi per diversi minuti contemporaneamente per farli riscaldare prima di prendere servizio”.

Codici va oltre e parla delle strade interessate: “Non appaiono assolutamente idonee alle manovre di mezzi di notevoli dimensioni, ed, inoltre, lungo le stesse vie dovrebbero anche essere lasciate in sosta tutte le vetture del personale dipendente”.

Lo spostamento creerebbe, sempre secondo Bottoni, “disagi ed inquinamento ambientale ed acustico” e si dice pronto a seguire fino in fondo la vicenda.