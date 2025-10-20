Spruzzano spray al peperoncino nella scuola, evacuato il Pacifici e De Magistris

Mattinata di tensione a Sezze, dove intorno alle 9:30 si è verificato un grave episodio all’interno dell’istituto ISISS “Pacifici e De Magistris”. Una sostanza irritante, molto probabilmente uno spray al peperoncino, è stata diffusa in alcune aree della scuola, costringendo il personale scolastico ad attivare il protocollo di evacuazione.

L’intervento tempestivo del personale scolastico ha permesso di mettere in sicurezza studenti e docenti, evitando conseguenze peggiori. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco insieme ai sanitari del 118, che avrebbero assistito almeno tre studenti, un professore ed un collaboratore scolastico colpiti da forti mal di testa e sensazioni di svenimento, probabilmente a causa dell’esposizione diretta alla sostanza. Fortunatamente, nessuno sarebbe in gravi condizioni, ma l’episodio ha generato paura e agitazione tra gli studenti presenti.

La dinamica resta ancora da chiarire. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e visionando eventuali immagini di video sorveglianza per risalire ai responsabili del gesto, che potrebbe configurarsi come un atto deliberato e irresponsabile.