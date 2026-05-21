Sputi e calci alla Polizia: sedato e portato al Goretti

Lite in strada e momenti di forte tensione ieri sera a Latina, in via Neghelli, dove la Polizia di Stato è intervenuta dopo la segnalazione di una persona a terra durante una discussione tra più soggetti.

Quando gli agenti della Squadra Volante della Questura di Polizia di Stato sono arrivati sul posto, hanno trovato tre uomini coinvolti nella vicenda, tra cui un 33enne del posto in evidente stato di agitazione.

Secondo quanto ricostruito, poco prima ci sarebbe stato un acceso diverbio tra l’uomo e due cittadini, degenerato poi in una colluttazione con lievi ferite per uno dei presenti.

La situazione è però rapidamente peggiorata all’arrivo della pattuglia: il 33enne avrebbe continuato a minacciare i presenti e si sarebbe rivolto in modo aggressivo anche contro gli agenti, opponendo resistenza e colpendoli con sputi e calci durante le operazioni di identificazione.

Vista la forte agitazione, sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha sedato l’uomo e lo ha poi trasportato all’ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina.

Al termine degli accertamenti, il 33enne è stato denunciato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Sono in corso ulteriori verifiche per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti anche attraverso le immagini delle telecamere di zona.