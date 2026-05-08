SS Cosma e Damiano: finti corrieri per rapinare le Poste, un arresto grazie alla dipendente

Si erano presentati come normali addetti alla consegna di un pacco, ma il loro obiettivo era entrare nell’ufficio postale e mettere le mani sul denaro. Il piano, però, è fallito grazie alla prontezza di una dipendente e al rapido intervento dei Carabinieri.

A Santi Cosma e Damiano, dove due uomini avrebbero tentato di rapinare l’ufficio postale del centro fingendosi corrieri. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, i due sarebbero riusciti a convincere una dipendente ad aprire la porta blindata, simulando la consegna di un pacco. Una volta ottenuto l’accesso, avrebbero aggredito la donna nel tentativo di trascinarla fuori dall’area protetta e introdursi nei locali.

La reazione della dipendente è stata decisiva: la donna è riuscita a liberarsi e a richiudere immediatamente il varco di sicurezza, impedendo ai rapinatori di entrare e costringendoli alla fuga.

L’allarme è scattato subito attraverso il 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Santi Cosma e Damiano, supportati dai rinforzi inviati dalla centrale operativa della Compagnia di Formia. Dopo aver raccolto le prime indicazioni, i militari hanno avviato le ricerche nella zona e sono riusciti a bloccare uno dei presunti responsabili a breve distanza dall’ufficio postale preso di mira.

In manette è finito un cittadino egiziano di 21 anni, arrestato in flagranza con l’accusa di tentata rapina in concorso. Dopo le formalità di rito, il giovane è stato trasferito nella casa circondariale di Cassino. Successivamente l’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Restano in corso le indagini per identificare il complice, riuscito a dileguarsi dopo il tentativo di rapina.