Stabellini è coordinatore del Direttivo provinciale di Fare Insieme

Roberto Stabellini è stato nominato coordinatore del Direttivo provinciale di Fare Insieme, il neonato coordinamento dei movimenti civici della provincia di Latina. Il primo atto del direttivo è stato quello di individuare un coordinatore. Il gruppo rappresentato dai movimenti di Aprilia, Cori, Sabaudia, San Felice Circeo e Sermoneta ha scelto all’unanimità Roberto Stabellini per questa importante funzione.

Il vicepresidente di Fare Latina ci ha tenuto a sottolineare il suo impegno per l’incarico ricevuto:

“È per me motivo di orgoglio accogliere un incarico di grande responsabilità come quello di rappresentare un coordinamento di movimenti civici così importanti delle maggiori cittadine della provincia, la consapevolezza della grande responsabilità assunta rappresenta lo stimolo maggiore a lavorare per le istanze del territorio”, queste le parole di Stabellini.

Secondo Cosimo D’Amico, di Scegli Sabaudia:

“Questa scelta rappresenta la giusta sintesi delle nostre intenzioni e dei nostri obiettivi”. Hanno aggiunto Gabriele Menossi e Lina Mammaro di Fare Sermoneta: “È nostra convinzione che Stabellini sia l’espressione dei valori del FARE, lo ringraziamo per aver accettato di essere il coordinatore del nostro gruppo. La sua leadership e il suo impegno sono davvero apprezzabili e con il suo coordinamento e la nostra dedizione questo progetto andrà lontano”.

Marco Fiorini, di Fare San Felice Circeo ha tenuto a precisare che:

“La nascita e la rappresentanza di questo coordinamento rappresentano un momento di crescita importante per tutto il territorio”.

Manuele Vari, di Fare Cori, è certo che:

“Stabellini saprà rappresentare al meglio l’unicità e la peculiarità del coordinamento”.

Infine l’apprezzamento è giunto da Annalisa Muzio, presidente di Fare Latina, secondo la quale “Roberto Stabellini è l’uomo giusto nel giusto ruolo e avrà modo di dare ulteriore conferma delle innate doti aggregative e organizzative oltre alle sue indiscusse competenze che ne fanno una pietra miliare anche di Fare Latina”.