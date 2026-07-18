Stadio Francioni, il Latina Calcio 1932 diffida il Comune

Nuovo duro confronto tra il Latina Calcio 1932 e il Comune di Latina sulla gestione dello stadio Domenico Francioni. A meno di un mese dall’inizio della stagione di Serie C, il club nerazzurro denuncia il ritardo nella procedura di affidamento della gestione dell’impianto e del campo sportivo Bondioli, annunciando di essersi fatto nuovamente carico delle attività di manutenzione e gestione per garantire la disputa delle gare ufficiali.

Secondo la società, la procedura per l’affidamento degli impianti, che l’Amministrazione comunale si era impegnata a definire già nell’estate del 2025, non è ancora conclusa. Il Latina Calcio rende noto di aver chiesto l’annullamento in autotutela del bando e sottolinea come, nelle more della procedura, la responsabilità di assicurare l’agibilità dello stadio ricadrebbe sul Comune.

Nel comunicato, il club evidenzia inoltre di aver ricevuto dall’Amministrazione la richiesta di lasciare il Francioni e di rimuovere tutti i beni di proprietà della società presenti all’interno dell’impianto, compresi quelli ritenuti indispensabili per l’omologazione dello stadio. Una situazione che, secondo il Latina, potrebbe mettere a rischio la regolare disputa della prima gara ufficiale della stagione, in programma il 16 agosto.

“A meno di un mese dall’inizio della nuova stagione sportiva, il Latina Calcio 1932 si vede costretto, ancora una volta, ad agire direttamente per garantire che lo stadio Francioni sia pienamente utilizzabile per le gare ufficiali del campionato di Serie C e della Coppa Italia.

Una situazione che, secondo la società nerazzurra, nasce dalla mancata definizione della procedura per l’affidamento della gestione dello stadio Francioni e del campo sportivo Bondioli, nonostante l’impegno assunto dall’Amministrazione comunale nell’estate del 2025 di procedere in tempi brevi con la relativa gara.

Ad oggi invece la procedura è ancora in corso e il Latina Calcio ha formalmente chiesto l’annullamento in autotutela del bando. Nel frattempo, la responsabilità di garantire la conformità dello stadio per lo svolgimento delle gare ufficiali, ricadrebbe esclusivamente sull’Amministrazione comunale che però ha più volte evidenziato di non ritenere vantaggiosa la gestione diretta dell’impianto, ma soprattutto di non disporre dell’organizzazione necessaria per assicurarne il funzionamento.

Nonostante ciò il Comune ha comunque richiesto al Latina Calcio 1932 di lasciare lo stadio Francioni e di rimuovere tutti i beni di proprietà della società presenti all’interno dell’impianto, molti dei quali essenziali per garantirne l’idoneità allo svolgimento delle competizioni ufficiali. In altre parole al club è stato chiesto di lasciare gli impianti senza che siano state indicate le modalità con cui verrà assicurata, nel frattempo, la piena utilizzabilità dello stadio, necessaria per disputare il campionato di Serie C e la Coppa Italia.

Per evitare che la prima gara ufficiale della stagione, fissata per il prossimo 16 agosto, possa essere compromessa, il Latina Calcio 1932 ha dunque deciso di farsi carico, ancora una volta, delle attività di manutenzione e gestione degli impianti, dei servizi e del terreno di gioco.

“Abbiamo deciso di farci carico direttamente di adempimenti che sarebbero in capo al Comune e non per difendere un interesse privato o una posizione di comodo – dichiara il presidente del Latina Calcio 1932, Antonio Terracciano – ma abbiamo deciso di farlo semplicemente per difendere il diritto della nostra società, dei nostri tifosi e della città di Latina a disputare regolarmente il campionato professionistico di Serie C e la Coppa Italia.

È impensabile che una società professionistica, a poche settimane dall’inizio della stagione, possa rischiare di non poter giocare nel proprio stadio”.

Il Latina Calcio ricorda inoltre di aver sempre garantito, anche nel periodo transitorio, tutte le condizioni necessarie affinché il Francioni fosse pienamente utilizzabile per le gare ufficiali, sostenendo importanti investimenti economici per programmare con serietà e responsabilità la nuova stagione sportiva.

“Abbiamo investito sul futuro del Latina Calcio con importanti sacrifici economici – prosegue Terracciano – perché una società professionistica non può programmare un campionato senza sapere dove disputerà le proprie partite ufficiali.

Oggi rischiamo di pagare le conseguenze di una situazione che nulla ha a che vedere con il valore sportivo del club. Per queste ragioni – prosegue ancora Terracciano – abbiamo deciso, con i nostri avvocati, di diffidare formalmente l’Amministrazione comunale a sospendere, con immediatezza, la richiesta di rilascio dello stadio almeno fino a quando non saranno definite le modalità attraverso le quali il Comune garantirà, direttamente o tramite terzi, la piena gestione e l’utilizzabilità dell’impianto per lo svolgimento delle gare ufficiali.

Questa è una vicenda che va ben oltre il calcio – conclude il presidente – perché riguarda la credibilità della città di Latina e il futuro dello sport cittadino, che non può essere considerato un costo, ma un investimento sul futuro della città e delle nuove generazioni.