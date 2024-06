Stagione estiva nel vivo, controlli rafforzati sulle isole pontine

Con la stagione estiva ormai entrata nel vivo, i militari delle Fiamme Gialle hanno rafforzato i controlli di prevenzione sulle isole pontine. In occasione dei festeggiamenti di San Silverio, santo protettore dell’isola di Ponza, gli uomini del Reparto Aeronavale di Civitavecchia della Guardia di Finanza, sono scesi in campo per eseguire una forte attività di prevenzione in una delle località a più alta vocazione turistica della Regione.

Come ogni anno, nel periodo estivo le Isole Pontine sono meta di moltissime imbarcazioni da diporto e di numerosi vacanzieri, attratti dalle bellezze naturalistiche di questo splendido arcipelago di origine vulcanica; l’affollamento, o meglio, il sovraffollamento, crea spesso non pochi problemi, sia all’ordine pubblico in mare sia al regolare svolgimento di tutte le attività dell’economia legale connesse alla blue economy, alla nautica da diporto ed, in particolare, alle attività di noleggio. Tutte attività che verranno verificate e regolamentate dagli uomini delle Fiamme Gialle