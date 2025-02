Stalker condannato a un anno e sei mesi: perseguitava una donna tra Terracina e Fondi

Aveva perso la testa per lei, una professionista di 39 anni, e per anni l’ha tormentata con telefonate anonime, appostamenti sotto casa e minacce dirette anche al compagno della vittima. Per questo un 34enne, D.M.S., è stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione e al pagamento di 5.000 euro di risarcimento.

I fatti si sono svolti tra il 2018 e il 2020. Come racconta l’edizione odierna di Latina Oggi, nonostante tra loro non ci fosse mai stata una relazione, l’uomo aveva sviluppato un’ossessione nei confronti della donna, arrivando a minacciare il suo compagno con frasi come: “Ti apro la testa come un cocomero”. Sui social pubblicava post dal contenuto minaccioso e si appostava sotto la sua finestra.

L’indagine, coordinata dal PM Martina Taglione, ha ricostruito il profondo stato di ansia e paura vissuto dalla vittima. La sentenza è stata emessa nei giorni scorsi e l’imputato, difeso dall’avvocato Pietro Iannitti, potrebbe ricorrere in appello una volta depositate le motivazioni.