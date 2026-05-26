Stalking a Cisterna, arrestato dalla Polizia giovane già ammonito

La Polizia di Stato di Cisterna di Latina ha tratto in arresto, in flagranza di reato, un giovane classe 1999, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti della propria ex compagna.

L’attività è stata avviata a seguito della denuncia sporta dalla vittima, presentatasi presso il Commissariato in forte stato di preoccupazione per le reiterate condotte moleste subite. La donna ha riferito di essere oggetto di continui contatti e comportamenti intimidatori da parte dell’ex partner.

Nel corso dell’intervento, gli operatori hanno accertato la presenza del giovane nelle immediate vicinanze degli uffici di polizia, dove manteneva un atteggiamento sospetto, mentre la vittima continuava a ricevere chiamate. Un quadro che ha consentito di delineare una situazione di persecuzione in atto.

Gli approfondimenti investigativi hanno inoltre evidenziato come l’indagato fosse già destinatario di un ammonimento del Questore per analoghe condotte, circostanza che ha aggravato il quadro indiziario.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, il giovane è stato quindi condotto presso la competente Casa Circondariale, in attesa dell’udienza di convalida.

Si ricorda che il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità dell’indagato potrà essere definitivamente accertata solo con sentenza irrevocabile.