Stalking all’ex compagna, in carcere dopo la sospensione della pena

È stato accompagnato in carcere dagli agenti del Commissariato di Cisterna di Latina un uomo di 46 anni, nei cui confronti l’Autorità giudiziaria ha disposto l’esecuzione della pena detentiva dopo la revoca della sospensione concessa in precedenza.

Il provvedimento di carcerazione arriva al termine di una lunga vicenda giudiziaria iniziata nel 2017, quando l’ex compagna aveva presentato denuncia per una serie di comportamenti persecutori successivi alla fine della relazione. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe messo in atto nel tempo minacce, molestie e condotte vessatorie, oltre a non aver rispettato gli obblighi di assistenza familiare.

Gli accertamenti svolti all’epoca dalla Polizia di Stato avevano consentito di delineare un quadro ritenuto grave e continuativo, poi confluito nel procedimento penale conclusosi con una condanna definitiva. La sentenza del Tribunale di Latina, diventata irrevocabile lo scorso giugno, aveva stabilito una pena di un anno e otto mesi di reclusione, inizialmente non eseguita grazie al beneficio della sospensione.

Con la revoca di tale misura, disposta nei giorni scorsi, per l’uomo si sono aperte le porte del carcere. Dopo le formalità di rito, è stato preso in consegna dagli agenti e tradotto presso la struttura penitenziaria, dove dovrà scontare integralmente la pena stabilita.