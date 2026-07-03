Stalking all’ex compagna, scatta l’ammonimento per un uomo a Latina

Telefonate insistenti, messaggi continui, richieste di spiegazioni sulla sua vita privata e, infine, continui appostamenti sotto casa, vicino al posto di lavoro e nei luoghi che frequentava abitualmente. Una vera e propria morsa di molestie e controllo stringeva una donna di Latina, finché la vittima non ha trovato la forza di dire basta e di denunciare il tutto.

I fatti hanno preso il via proprio grazie alla sua richiesta d’aiuto, che ha fatto scattare l’intervento immediato degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno raccolto la testimonianza della donna e avviato i primi accertamenti, ricostruendo l’intera scia di condotte persecutorie messe in atto dall’ex compagno, incapace di rassegnarsi alla fine della loro relazione sentimentale.

Tutti gli elementi raccolti e gli accertamenti d’indagine sono stati trasmessi tempestivamente alla Divisione Anticrimine della Questura. Al termine di una rapida ma rigorosa istruttoria amministrativa, il Questore di Latina ha firmato e adottato nei confronti dell’uomo il provvedimento di ammonimento. Si tratta di una misura di prevenzione fondamentale, un “cartellino giallo” istituzionale che intima al persecutore di cessare immediatamente ogni comportamento molesto, prima che la situazione possa degenerare in reati ancora più gravi.