Stalking e minacce al vicino di casa, 67enne arrestato a Gaeta

Un clima costante di paura, minacce e molestie che andava avanti da mesi e che ha costretto un’intera famiglia a stravolgere le proprie abitudini quotidiane. È il quadro emerso dalle indagini dei poliziotti del Commissariato di Gaeta, che nei giorni scorsi hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo residente in città, gravemente indiziato del reato di atti persecutori.

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, è scattata a seguito della denuncia presentata dalla vittima. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’indagato avrebbe preso di mira il proprio vicino di casa e i suoi familiari a partire dall’ottobre 2024, mettendo in atto continui comportamenti intimidatori che hanno generato un perdurante e grave stato di ansia nelle persone offese.

Gli elementi raccolti dagli agenti di Polizia, corroborati da numerose testimonianze e da riscontri diretti, hanno permesso di delineare un solido quadro indiziario a carico dell’uomo. Tali risultanze hanno spinto il Giudice per le Indagini Preliminari a ritenere indispensabile la misura della custodia cautelare in carcere per interrompere le condotte persecutorie.