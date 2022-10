Stalking e violenze all’ex moglie, nei guai 42enne a Terracina

Un 42enne di Terracina, già noto alle forze dell’ordine, è stato sanzionato con provvedimento di Sorveglianza Speciale con divieto di avvicinamento per essersi reso protagonista di reiterati atti violenti e persecutori nei confronti dell’ex moglie.

La misura è giunta la termine dell’ennesimo episodio commesso nei confronti della donna. Atteggiamenti posti in essere dall’uomo che hanno fortemente destabilizzato mentalmente la donna, per citarne alcuni: danneggiando gli arredi di casa, mantenendo atteggiamenti violenti anche alla presenza dei figli, ed una volta che la donna era riuscita ad allontanarsi dal domicilio domestico, appostandosi di notte nelle pertinenze dell’abitazione, pedinandola costantemente, giungendo perfino ad essere arrestato per atti persecutori, il tutto svoltosi in un arco temporale di sette anni.

Per questo Nei giorni scorsi il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata Misure di Prevenzione, ha emanato un Decreto applicativo della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale con divieto di avvicinamento alla parte offesa.