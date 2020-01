Moglie e suocera accusate di rendere impossibile la vita della nuova compagna del marito. La vicenda si è conclusa con una sentenza di non luogo a procedere, ma le due, di 50 e 83 anni, si erano dovute difendere da un’accusa di stalking.

La presunta vittima aveva raccontato in sede di denuncia che più volte era stata raggiunta dalle due donne, insultata e addirittura minacciata con un martello. In un’altra occasione sarebbe stata strattonata per un braccio, tutto questo perché smettesse di frequentare l’uomo conteso. I due coniugi in realtà erano in fase di separazione.

Anche altri episodi, che sarebbero avvenuti tra il 2016 e il 2018, erano stati riferiti dalla denunciante, ma il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Latina non ha evidentemente ritenuto validi gli elementi di prova raccolti e prosciolto le due indagate.

