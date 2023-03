Stasera al PalaBoxe si sfidano i pugili di cinque diverse regioni

Altro appuntamento con il grande pugilato alla Boxe Latina, reduce dal dual match Italia vs Croazia, della Nazionale Junior. Questa sera al PalaBoxe di via Aspromonte, dalle 20.30 luci sul ring per la riunione interregionale Lazio, Veneto, Campania, Emilia Romagna e Sicilia.

In programma ben 14 incontri, di cui 3 al femminile. Rappresentate tutte le fasce di età: Schoolboy, Junior, Youth ed Elite, dai 42 kg agli 81 kg.

Per la Boxe Latina, con i maestri all’angolo Rocco e Domenico Prezioso, combattono Antonio Carusone, Riccardo Papa, Emanuele Capozzi, Tomas Betti, Gabriele Zaccheo (esordio), Nicolas Sigillo, Vlad Gabriel Dram, Cristian Vassallo e Derek Fè. I match al femminile sono tra: le Junior 48 kg Ludovica Vitoni (Pugilistica Italiana) e Alice Frigo (Albignasego Boxe); le Junior 58 kg Sara Battistella (DBT) e Jennifer Triolo (Keep Gold); le Elite 73 kg Gessica Galizzia (Milleculure) e Damiana Trischitta (Keep Gold).

Le altre società presenti con i propri pugili sono Ring Adora, Verona Boxe, Abis e Pugilistica Ciociara. Riunioni che arrivano a ridosso della primavera con il calendario della Federazione Pugilistica Italiana già definito, a partire dal Torneo Regionale Esordienti, che parte in contemporanea alla riunione interregionale di domani sera, per concludersi poi nel prossimo week end. A seguire le fasi regionali dei Campionati Italiani Schoolboy e Junior maschili, che dopo la fase interregionale, dovranno concludersi a maggio. Da quest’anno l’FPI ha collocato gli Italiani giovanili prima dell’estate, per dare poi spazio agli impegni delle Nazionali.