Stava smembrando il corpo di un cane: parte l’indagine

In località Ceriara, un uomo di nazionalità straniera è stato sorpreso dalle guardie ittiche zoofile della FIPSAS mentre smembrava il corpo di un cane.

Le guardie, coordinate dal responsabile regionale Emiliano Ciotti, sono intervenute dopo una segnalazione e hanno documentato la scena in pochi minuti. Alla vista degli operatori, l’uomo avrebbe raccolto la carne dell’animale in una busta per poi fuggire verso le colline circostanti.

Il materiale fotografico e video è stato consegnato alla Procura della Repubblica di Latina, che ora sta conducendo gli accertamenti per ricostruire i fatti e verificare l’eventuale presenza di altri episodi simili nella zona.

Profondamente scosso uno degli agenti intervenuti, che ha parlato di “una scena che non dimenticherò mai”.

La FIPSAS, attiva da oltre trent’anni nella tutela dell’ambiente e della fauna, ha ribadito il proprio impegno nel contrastare ogni forma di crudeltà sugli animali.