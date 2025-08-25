Stefano Brizzi chiude i “Salotti Musicali”: gran finale al Circolo Cittadino di Latina

Si chiude con il pianoforte l’edizione 2025 de I Salotti Musicali, rassegna organizzata dall’Associazione Culturale Eleomai con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Latina e di Opes Latina. L’ultimo appuntamento è fissato per giovedì 28 agosto alle ore 21, al Circolo cittadino “Sante Palumbo”, con protagonista il giovane talento Stefano Brizzi, fresco vincitore del Musica Italia Grand Prize 2025.

Il programma del concerto spazia dai classici di Mozart e Chopin fino alle virtuosistiche pagine di Liszt, Ravel e Brahms. L’ingresso è libero.

La carriera di Brizzi, nato a Fondi nel 2007, è iniziata a soli sette anni con lo studio del pianoforte. Dopo la formazione con il M° Luigi Carroccia, dal 2021 perfeziona i suoi studi all’Accademia AIMART di Roma sotto la guida del M° Giorgia Alessandra Brustia, conquistando in questi anni numerosi riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali.

Il concerto di Brizzi sostituisce l’evento inizialmente previsto lo scorso 12 luglio e, insieme all’ultimo appuntamento del 31 agosto con il concerto all’alba all’ottavo chiosco, segnerà la chiusura della rassegna estiva Latina Estate 2025.

«Con l’appuntamento del 28 agosto al Circolo cittadino in cui si esibirà Stefano Brizzi, organizzato in sostituzione dell’evento del 12 luglio, e con quello del 31 agosto presso l’ottavo chiosco con un nuovo concerto all’alba, si concluderà la rassegna di eventi estivi organizzata dal Comune di Latina – ha affermato l’assessore al Turismo Gianluca Di Cocco – che ha visto un grande successo di pubblico e partecipazione in ogni serata. Ringrazio gli organizzatori, gli uffici e tutti i cittadini che hanno partecipato condividendo le giornate estive. Nei prossimi giorni, inoltre, annunceremo un altro evento per salutare l’estate nel centro di Latina».

«Latina estate 2025 – ha concluso la prima cittadina Matilde Celentano – si è rivelata un successo, capace di valorizzare i luoghi simbolo della nostra città e di coinvolgere cittadini e turisti. Tra gli appuntamenti più apprezzati non possiamo non ricordare il Carnevale estivo sul lungomare, che ha trasformato il litorale in una festa di colori, musica e allegria, e la Notte Rosa in centro, che ha animato le vie e le piazze con spettacoli e intrattenimento fino a tarda notte. Questi eventi hanno reso viva la nostra comunità, rafforzando il senso di appartenenza e creando momenti di condivisione indimenticabili. Siamo già al lavoro per il calendario natalizio che quest’anno avrà un significato speciale: Latina avrà l’onore di accogliere il passaggio della fiamma olimpica, un evento che unirà lo spirito della festa con quello dello sport e della pace».