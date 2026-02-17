Stipendi non pagati, scoppia la rissa in strada: una denuncia

Tensione alle stelle per stipendi arretrati non corrisposti. È quanto accaduto nella mattinata di ieri in via Tucci, a Latina, dove una discussione tra un imprenditore edile e due suoi dipendenti è degenerata fino a richiedere l’intervento della Polizia di Stato.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Squadra Volanti, intervenuti sul posto dopo una segnalazione di lite in strada, il confronto sarebbe nato da questioni economiche legate a mensilità non pagate da diversi mesi. Il titolare dell’impresa, che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, ha riferito di aver avuto un acceso diverbio con i due lavoratori e ha raccontato che, nel corso della discussione, uno di loro avrebbe afferrato un tondino di ferro da cantiere, lanciandolo nella sua direzione senza però colpirlo.

Gli operatori hanno quindi identificato anche i due dipendenti coinvolti. Uno di essi ha confermato l’esistenza della lite, spiegando di essersi recato insieme al collega per chiedere chiarimenti sulle spettanze arretrate. Nel corso del confronto, ha aggiunto, sarebbero volati insulti da parte del datore di lavoro. Dalle prime verifiche sarebbe emerso che il secondo lavoratore avrebbe effettivamente impugnato il tondino di ferro durante la discussione.

Al termine degli accertamenti svolti nell’immediatezza dei fatti, la Polizia ha denunciato un uomo per minacce e porto di oggetto atto ad offendere, trasmettendo gli atti all’Autorità giudiziaria. Restano in corso ulteriori approfondimenti per chiarire nel dettaglio le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda.