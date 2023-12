Stop all’apertura del cinema ad Aprilia: ci sono problemi

Dopo 4 anni di stallo, dovuti alla pandemia e ad un rinnovamento sistematico dell’intera struttura, doveva riaprire oggi ad Aprilia il Multisala Cinema Lux. Ma c’è qualcosa che non va. Per avere di nuovo un punto di riferimento ad Aprilia, gli amanti del grande cinema quindi dovranno ancora attendere.

Un’operazione fortemente voluta dalla Società Cinestar, che a Roma già gestisce i MultisalaLux, Odeon, Tibur e Intrastevere, nella politica culturale della valorizzazione del ritorno alla visione cinematografica in sala con il massimo confort e le tecnologie di maggiore avanguardia.

Il progetto, che prevede il riallestimento totale di sette sale nei prossimi mesi, ne avrebbe dovuto inizialmente veder riaperte due con una programmazione prevalentemente incentrata sui film natalizi, tra i quali Wish, Wonka, Adagio, Ferrari, Santocielo e Prendi il volo.

Ieri pomeriggio si è riunita la commissione provinciale pubblico spettacolo per valutare il rispetto di tutte le condizioni di sicurezza il possesso di tutte le autorizzazioni. C’è ancora qualche carta che manca e così la società, che già sta lavorando per ottemperare a quanto richiesto dalla commissione, è costretta a ritardare di qualche giorno l’apertura.

Il Multisala Cinema Lux Aprilia si trova in via Pontina al km 45.700. per accedervi bisogna prendere la strada complanare oppure, per gli abitanti del centro città, raggiungerlo attraversando il ponte di Montarelli.