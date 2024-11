Strada Acciarella-via Monfalcone: sopralluogo per la messa in sicurezza dell’incrocio

Questa mattina si è svolto un sopralluogo congiunto sulla Strada Acciarella, presso l’incrocio con via Monfalcone, per valutare gli interventi necessari a ridurre la pericolosità del tratto. L’incontro ha visto la partecipazione dell’amministrazione comunale di Latina, rappresentanti di Astral Spa, della Provincia di Latina, della Polizia Locale e dell’associazione Asp Viviamo Borgo Santa Maria.

L’assessore alla Viabilità, Gianluca Di Cocco, ha dichiarato: “Ringraziamo per l’interessamento e la collaborazione l’Astral e la Provincia di Latina per il sopralluogo tecnico. L’incrocio in questione si trova in un punto molto trafficato sia dai mezzi pesanti che dalle autovetture, ed è stato troppe volte oggetto di cronaca per incidenti con feriti gravi. Nell’incontro è emersa un’unità d’intenti nel voler prendere in esame un intervento di messa in sicurezza del tratto stradale come, ad esempio, la realizzazione di una rotatoria. Il Comune di Latina ha chiesto, in attesa dell’opera di competenza dell’Astral, un progetto di messa in sicurezza immediato con il posizionamento di catarifrangenti, ripristino della segnaletica orizzontale e verticale, nonché la segnalazione di pericolo”.

L’obiettivo comune è garantire maggiore sicurezza a un tratto stradale percorso quotidianamente da mezzi pesanti e automobili, spesso teatro di sinistri anche gravi. Nell’attesa di un intervento definitivo, saranno studiati accorgimenti immediati per segnalare i pericoli e ridurre i rischi per gli utenti della strada.