Strade sicure in provincia, il bilancio dei controlli della Polstrada

Proseguono i controlli della Polizia Stradale di Latina che, nel mese di settembre, ha effettuato una serie di servizi straordinari, finalizzati a garantire sicurezza a tutti gli utenti della strada, utilizzando sulle strade più sensibili della provincia 308 pattuglie, le quali hanno registrato 193 soccorsi agli utenti della strada.

Controlli assidui sono stati organizzati nei confronti di veicoli che trasportano merci e passeggeri, soprattutto sulle tratte di grande percorrenza, come la “Pontina”, l’Appia, la “Monti Lepini” e la “Flacca”, e ulteriori servizi sono stati programmati per verificare l’R.C.A., il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, i trasporti eccezionali, il divieto di uso dei telefoni cellulari mentre si è alla guida di un veicolo, il controllo degli pneumatici, il trasporto di merci pericolose, di animali vivi e quello di sostanze alimentari.

Non sono mancati innumerevoli operazioni dedicate al controllo della velocità, tramite l’utilizzo del telelaser, che hanno portato a contestare ben 241 infrazioni al CDS per eccesso di velocità e velocità pericolosa. In totale, sono stati controllati circa 1.000 veicoli e circa 1.200 persone; inoltre, sono stati elevati 856 verbali al CDS per svariate infrazioni (norme comportamentali, utilizzo del telefonino alla guida, mancato uso dei sistemi di ritenuta, ecc.). 26 patenti e 23 carte di circolazione sono state ritirate, mentre i punti-patente decurtati ammontano a 2.179. Sono stati rilevati 45 incidenti, di cui 30 con lesioni (47 sono state le persone che hanno riportato ferite, nessun decesso) e 15 con soli danni alle cose. Per guida sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti, sono stati sanzionati 9 automobilisti; inoltre, la locale Squadra di P.G. sezionale ha effettuato verifiche presso le aree di sosta e di servizio sulle principali strade provinciali, svolgendo, altresì, controlli amministrativi presso autoricambi, officine ed autodemolizioni. 5 persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria