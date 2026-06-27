Strage a Roma, Shahadat Hossain ricercato anche tra Frosinone e Latina

È caccia a Shahadat Hossain, 42 anni, originario del Bangladesh, ritenuto il presunto autore del triplice omicidio avvenuto ieri sera a Roma, in zona Casalotti, dove sono stati uccisi un padre, una madre e la figlia di 8 anni. Tutti connazionali.

La Procura di Roma, che coordina le indagini della Squadra Mobile, ha disposto la diffusione della foto dell’uomo e dei suoi dati anagrafici attraverso i canali ufficiali della Polizia di Stato, invitando chiunque abbia informazioni utili a contattare il numero dedicato della Squadra Mobile.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il sospettato sarebbe stato fatto entrare in casa dalla famiglia e avrebbe avuto una colluttazione con il figlio maggiore delle vittime prima di darsi alla fuga dopo il triplice omicidio. Tra le piste al vaglio degli investigatori figura anche quella di una possibile matrice personale o passionale.

L’uomo, residente a Frosinone, è ricercato in Ciociaria e anche in provincia di Latina, dove potrebbe aver avuto contatti con la comunità bengalese locale.

Gli inquirenti stanno analizzando tabulati telefonici e immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire la dinamica e rintracciare il presunto autore del delitto.