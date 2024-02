Strage di Cisterna, Sodano conferma davanti al Gip il duplice omicidio

E’ durato poco meno di mezz’ora l’interrogatorio di convalida per Christian Sodano, il maresciallo della Finanza autore del duplice omicidio di Cisterna. Difeso dagli avvocati Lucio Teson e Leonardo Palombi, il 27enne ha confermato, di fronte al Gip di Latina Giuseppe Cario, quanto già dichiarato al pubblico ministero l’altra sera: è stato lui ad uccidere Nicoletta Zomparelli e Renèe Amato.

Il giovane, che ora si trova nel Carcere di via Aspromonte a Latina, è indagato per il duplice omicidio volontario della madre e della sorella della sua ex fidanzata, Desyrèe Amato.