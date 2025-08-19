Street food nel mirino: sequestrati 100 kg di alimenti tra Sabaudia e Terracina

Controlli serrati dei Carabinieri del NAS di Latina tra Sabaudia e Terracina hanno fatto emergere una lunga serie di irregolarità nei food truck. L’operazione, parte della campagna nazionale “Estate Tranquilla 2025”, ha portato al sequestro di 96 chili di alimenti e a sanzioni per 8.000 euro.

A Sabaudia le irregolarità hanno riguardato sia la formazione del personale che la gestione degli alimenti. Un addetto non aveva mai seguito i corsi obbligatori H.A.C.C.P., mentre in due food truck diversi i militari hanno rinvenuto grosse quantità di carne fuori norma: 36 chili di polpette scadute in un caso, 60 chili di prodotti scaduti o privi di etichetta nell’altro.

Non migliore la situazione a Terracina, dove tre cucine mobili presentavano condizioni igieniche precarie: superfici sporche, attrezzature deteriorate e ambienti ben lontani dagli standard richiesti per chi somministra cibo al pubblico.

Questi controlli servono a prevenire rischi concreti per la salute, soprattutto in estate, quando le alte temperature aumentano i pericoli di contaminazione.