Strisce blu, a Sabaudia la sosta si paga anche con l’app

A Sabaudia il parcheggio sulle strisce blu diventa più semplice e digitale. Da oggi la sosta a pagamento si può gestire direttamente dallo smartphone grazie all’app ParkingMyCar, che consente di attivare, interrompere o prolungare il ticket senza dover tornare al parchimetro.

Una novità che riguarda le aree di sosta gestite da SIS Srl, tra centro e lungomare, e che punta a rendere più comoda la gestione del parcheggio soprattutto nei mesi di maggiore affluenza. Con l’app, infatti, non servono più monetine né corse all’ultimo minuto per controllare l’orario: bastano pochi passaggi sul telefono per avviare la sosta e modificarla in tempo reale, ovunque ci si trovi.

Il funzionamento è semplice: si seleziona la zona, si imposta la durata e si avvia il ticket. In caso di cambio di programma, il parcheggio può essere interrotto in anticipo pagando solo i minuti effettivi, oppure prolungato da remoto con un clic, senza dover tornare all’auto.

Tra le funzioni disponibili anche le notifiche automatiche, che avvisano prima della scadenza della sosta e aiutano a evitare multe o dimenticanze.

Una soluzione pratica, pensata per semplificare la sosta in città e sul litorale, soprattutto durante la stagione estiva.