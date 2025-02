Studenti a lezione di storia al Museo di Piana delle Orme, il protocollo

Firmato un accordo tra il Comune di Latina e il Museo Piana delle Orme per promuovere la storia e l’identità territoriale. Il protocollo prevede il patrocinio comunale alle iniziative del museo, la promozione sul portale istituzionale e l’uso degli spazi espositivi per eventi pubblici. Inoltre, gli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie di Latina potranno accedere gratuitamente al museo con percorsi dedicati, mentre saranno organizzate attività per categorie fragili e anziani.

Soddisfatto il sindaco Matilde Celentano: “La firma di questo accordo è un primo passo per costruire una programmazione culturale condivisa. Come primo evento, organizzeremo in primavera una settimana di visite per i bambini delle scuole di Latina. Il museo Piana delle Orme è visitato ogni anno da migliaia di studenti da tutta Italia, ma poco dai nostri. Vogliamo invertire questo dato”.

L’assessore alla Pubblica Istruzione Francesca Tesone ha aggiunto: “Comunicheremo agli istituti scolastici le novità del protocollo, affinché possano sfruttare l’opportunità delle visite gratuite e delle attività anche in estate”.

Per la titolare del museo, Roberta Albarello, l’accordo segna un cambiamento: “Abbiamo sempre cercato una collaborazione con il Comune senza successo. Oggi finalmente inizia una nuova fase”.

L’iniziativa si inserisce nella strategia culturale del Comune in vista del Centenario di Latina del 2032, con l’obiettivo di valorizzare la storia e il territorio.