‘Studenti supereroi’ in difesa dei più piccoli, la recita nella scuola di Sermoneta Scalo

Un recita in tema supereroi per mettere in luce l’importanza della difesa dei diritti dei più piccoli. Questo il tema dell’esibizione di fine anno nella scuola primaria di Sermoneta Scalo. Con coraggio e determinazione, i giovani attori hanno affrontato con dialoghi coinvolgenti il diritto al nome, al gioco, alla salute, all’istruzione e alla libertà.

Attraverso le loro abilità di recitazione e di canto, i bambini hanno espresso emozioni autentiche e hanno trasmesso un senso di urgenza per la tutela dei diritti dei più giovani.

I genitori, gli insegnanti, il sindaco hanno espresso grande ammirazione per il coinvolgimento attivo degli studenti e per il messaggio potente che la performance ha trasmesso. Hanno applaudito l’impegno dei giovani attori nel promuovere l’empatia e la consapevolezza dei diritti umani fin da una tenera età.

Le insegnanti hanno sottolineato l’importanza dell’educazione civica nel curricolo scolastico e la rilevanza dell’educare i bambini sui loro diritti e sulla necessità di difenderli.

“I bambini sono la nostra speranza per un futuro migliore”, hanno detto. Attraverso questa recita, abbiamo voluto trasmettere loro l’importanza di alzare la voce, di difendere i propri diritti e di essere solidali con gli altri bambini che potrebbero non avere le stesse opportunità.”

La recita ha lasciato un impatto duraturo sugli spettatori, incoraggiando la riflessione su come ognuno di noi possa contribuire a garantire un mondo più equo per i bambini. I giovani supereroi in scena hanno dimostrato che anche le azioni più piccole possono fare una grande differenza nella protezione dei diritti dei bambini e nella costruzione di una società più giusta per tutti.