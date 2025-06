Sub morto a Foce Verde, la vittima è il 56enne Luigi Tomasi

Si chiamava Luigi Tomasi, aveva 56 anni e viveva a Valmontone. E’ lui il sub trovato morto nella tarda serata di ieri sul tratto di litorale compreso fra Foce Verde e Torre Astura. Nel tardo pomeriggio di ieri l’uomo si era immerso, come suo solito, nelle acque di Foce Verde, poi il non rientro a casa in serata ha portato la moglie a lanciare l’allarme.

Per le ricerche sono intervenuti gli uomini della Guardia Costiera del Distaccamento di Latina, che insieme alla Polizia e agli uomini dei Vigili del Fuoco hanno pattugliato per ore la zona fino alla tragica scoperta. Il corpo senza vita è stato ritrovato intorno a 1.30 nella zona di Valmontorio, a ridosso di alcuni scogli. Starà ora al medico legale stabilire l’esatta dinamica della tragedia, anche se l’ipotesi più accreditata è quella del malore.