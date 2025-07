Successo per il 1° Memorial Fanzon-Rosella: il campo di Borgo Grappa torna a vivere

Si è concluso con un successo straordinario il 1° Memorial Attilio Fanzon e Mario Rosella, torneo di calcio a 7 organizzato dall’associazione Amici del Borgo presso il campo sportivo parrocchiale San Giuseppe di Borgo Grappa. Dopo anni di abbandono, la struttura è tornata a vivere, ospitando un mese di sport, aggregazione e passione che ha coinvolto giocatori e famiglie con una partecipazione di pubblico mai vista per una prima edizione.

Un risultato che ha emozionato il presidente dell’associazione, che ha voluto ringraziare tutte le squadre iscritte, Don Massimiliano per la disponibilità della struttura, lo staff di OPES Latina per il supporto tecnico e i volontari degli Amici del Borgo: “Un campo abbandonato per anni è tornato a disposizione della comunità: questo è il risultato più importante”.

Entusiasta anche il presidente di OPES Latina, Daniele Valerio: “Grazie alle tante iscrizioni, da fine agosto partiranno i lavori di rifacimento del manto erboso, l’installazione di nuovi irrigatori, il potenziamento delle luci e la tracciatura delle linee di gioco”. Valerio ha voluto anche ringraziare le attività che hanno contribuito ai premi di categoria: Pizzeria Zi Nicola, La Taverna Contini e Pizzeria Rosella di Borgo Grappa, oltre al Ristorante Il Grifone di Borgo Sabotino.

Le premiazioni del Memorial

Premio Disciplina : Real Torre

Miglior Under 21 : Davide Palluzzi

Miglior portiere : Gasparetto Maycol

Capocannoniere : Valerio Stefano

2ª classificata : Pazzi Senza Gloria

1ª classificata – Vincitrice del Memorial: Black Devils

La prima edizione del Memorial ha quindi rappresentato non solo un ritorno al calcio per Borgo Grappa, ma anche un nuovo inizio per uno spazio destinato a diventare punto di riferimento per lo sport e l’aggregazione nella comunità.