Successo per il 17esimo GP Città di Sezze e per il 14esimo trofeo Filippo Simeoni

Una giornata di grande ciclismo, sport e partecipazione ha acceso le strade di Sezze in occasione del 17esimo Gran Premio Città di Sezze e del 14esimo Trofeo Filippo Simeoni, appuntamento ormai di riferimento per il movimento giovanile laziale.

L’evento, organizzato da ASD Bike ProMotion insieme a Il Pirata, ha regalato gare spettacolari nelle categorie Esordienti 1º anno, Esordienti 2º anno e Allievi, richiamando squadre e atleti da tutto il Centro Italia e confermando ancora una volta l’altissimo livello tecnico della manifestazione.

Grande soddisfazione per Il Pirata Sama Ricambi OTC, protagonista assoluto della giornata grazie ai risultati ottenuti nelle categorie Esordienti.

Nella gara Esordienti 1 anno, disputata sulla distanza di 35,700 km alla media di 32,954 km/h, il successo è andato a Jonathan Cipolla de Il Pirata Sama Ricambi OTC, autore di una prova impeccabile davanti al pubblico di casa. Grazie a questa vittoria, Cipolla conquista anche il titolo di Campione Regionale Laziale di categoria. Alle sue spalle Francesco Pio Piteo del Team Cesaro-Neri-Lucchini e Ludovico Gargiulo dell’A.S.A.C.I. Evonacicli.

Completano la top ten:

4º Gabriele Sabatelli (Sei Sport)

5º Vincenzo Desiderio (Cambike)

6º Jacopo Caggianelli (ASD Fusion Bike)

7º Gabriele Baggi (Il Pirata Sama Ricambi OTC)

8º Alessandro Recchia (A.S.A.C.I. Evonacicli)

9º Daniele Dominicis (Team Coratti)

10º Leonardo Di Stefano (A.S.A.C.I. Evonacicli).

Nella prova Esordienti 2º anno, ancora grande protagonista Il Pirata Sama Ricambi OTC grazie al secondo posto di Giuliano Salimbeni e al terzo posto di Alberto Antonio Malerba, entrambi autori di una prestazione di altissimo livello al termine di una corsa molto combattuta. Per Giuliano Salimbeni arriva inoltre la conquista del titolo di Campione Regionale Laziale di categoria. La vittoria della gara è andata a Vincenzo Vito del Team Cesaro-Neri-Lucchini.

Tra i migliori classificati anche:

4º Mattia Muraglia

5º Francesco Coletta

6º Andrea Scacchi

7º Alessandro Cesaro

8º Andrea Saracino

9º Nicolo Giovanni Coletta

10º Luigi De Vito.

14esimo trofeo Filippo Simeoni

Grande spettacolo anche nella categoria Allievi, impegnata nel 14esimo Trofeo Filippo Simeoni sulla distanza di 72,700 km percorsi alla media di 39,655 km/h. La gara ha visto la partecipazione di 66 atleti, con 49 corridori arrivati al traguardo dopo una corsa intensa e selettiva.

La vittoria è andata a Giovanni Gliottone del Team Cesaro-Neri-Lucchini, davanti ad Andrea Fiacco del Team Coratti ed Ettore Scottoni della Piesse Cycling Team. Grazie al suo piazzamento, Andrea Fiacco conquista il titolo di Campione Regionale Laziale nella categoria Allievi.

Ai piedi del podio Nicolò Venanzoni de Il Pirata Vangi OTC, autore di un’ottima prestazione, seguito da Pietro Cecconi (ASD Effetto Ciclismo Noi Sport), Luca Del Gaone (Il Pirata Vangi OTC), Viktor Tanchev (Pomorie), Leonardo Pollutri (ASD Moreno Di Biase), Damiano Ferrante (ASD Effetto Ciclismo Noi Sport) e Michele Aprile (Cambike).

Oltre ai risultati sportivi, la manifestazione ha riscosso grande apprezzamento per l’organizzazione impeccabile curata da ASD Bike ProMotion e Il Pirata, capaci di garantire sicurezza, ospitalità e una perfetta gestione dell’intera giornata. Fondamentale il contributo di volontari, forze dell’ordine, sponsor e famiglie, che hanno collaborato alla riuscita di un evento diventato ormai simbolo del ciclismo giovanile del territorio.