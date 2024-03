Successo per la prima edizione de “Il Cinema incontra il turismo” a Gaeta

Il Cine-Teatro Ariston di Gaeta ha ospitato la prima edizione dell’evento “Il Cinema incontra il turismo”, organizzato dalla Camera di Commercio Frosinone Latina e l’Azienda Speciale Informare, in collaborazione con Alfiere Productions di Daniele Urciuolo.

Con quasi un sold out di pubblico, l’evento ha registrato la presenza di oltre 500 partecipanti e ospiti illustri. Scopo principale della serata è stata la promozione del territorio del Basso Lazio, con particolare attenzione alle province di Latina e Frosinone, attraverso il cinema e il turismo.

La serata, condotta da Fabiola Dalla Chiara e Renzo Di Falco, è stata arricchita da testimonianze degli imprenditori locali che hanno sottolineato l’importanza delle produzioni cinematografiche nell’area, non solo dal punto di vista economico, ma anche per quanto riguarda la destagionalizzazione dei flussi turistici.

Il Sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, ha evidenziato l’importanza del legame tra il territorio e lo sviluppo culturale. Il Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora, ha ribadito la fiducia nelle potenzialità del territorio e l’importanza di promuovere azioni volte all’espansione del cineturismo per favorire la crescita dell’economia locale.

La serata è stata impreziosita da momenti artistici, come la performance live della cantante Federica Buda e l’intervista alla celebre attrice originaria di Latina, Manuela Arcuri. Francesco Panarella, noto come “Cucciolo” nella serie TV “Mare Fuori”, ha condiviso la sua esperienza sul set e affrontato il tema del bullismo, ricevendo applausi e riconoscimenti per il suo impegno sociale.

L’evento ha visto anche la partecipazione di Cinzia Sanna, Pasquale Palma e giovani influencer e travel storytellers come Zaira Magliozzi, Roberta La Brocca e Michela Cardillo Stagno.

In conclusione, il direttore artistico Daniele Urciuolo ha sottolineato l’importanza di lavorare in maniera integrata, coinvolgendo tutti gli enti e gli operatori, per il successo sia nel cinema sia nel turismo.

“Questo evento ha segnato un momento importante di condivisione di idee e progetti per il futuro cinematografico e turistico della regione”, ha dichiarato Urciuolo.