Successo per le giornate FAI d’Autunno oltre mille visitatori

La dodicesima edizione delle giornate FAI d’Autunno si è conclusa con un altro straordinario successo di pubblico e di interesse per le bellezze del patrimonio naturalistico, storico artistico e archeologico del nostro territorio.

Oltre mille sono stati i visitatori che nel fine settimana hanno aderito alla iniziativa e si sono recati nei tre luoghi scelti dal FAI: Palazzo Caetani di Cisterna, il sito archeologico di Tres Tabernae, appena ripristinato nello splendore dei suoi mosaici grazie ai restauri della Soprintendenza, e Torrecchia Vecchia, monumento naturale dalla eccezionale bellezza. Il luogo che ha fatto registrare più visitatori è stato Palazzo Caetani, la storica struttura al centro di Cisterna in cui il pubblico ha avuto la possibilità di visitare anche la Sala Zuccari e il Museo del Buttero. Ma a destare meraviglia è stato lo splendido sito di Torrecchia Vecchia, il grande parco privato alle porte di Cisterna, con il suo splendido giardino. Un luogo straordinario, reso accessibile lo scorso fine settimana grazie alla disponibilità dei proprietari e in particolare dell’ing. Carlo Revelli Caracciolo.

L’evento che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica ogni anno al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, ha visto impegnata la Delegazione FAI di Latina, con il Gruppo Fai Giovani di Latina, in collaborazione con la Soprintendenza archeologia Belle Arti e Paesaggio di Frosinone e Latina. Soddisfazione è stata espressa dal Capo della Delegazione FAI di Latina, la dottoressa Gilda Iadicicco, e da tutti i componenti la Delegazione, che hanno voluto ringraziare in modo particolare i ragazzi “Apprendisti Ciceroni” delle scuole superiori di Latina, ed i rispettivi docenti.

“È stato bello ancora una volta consentire a tantissime persone di conoscere e apprezzare alcuni dei luoghi più belli del nostro territorio – afferma Gilda Iadicicco – Ringraziamo in particolare il Comune di Cisterna, il Soprintendente Francesco Di Mario e i ragazzi del Fai Giovani. Uno speciale grazie va a tutti i nostri volontari, che sono l’anima del FAI, al pubblico dei visitatori che hanno accolto il nostro invito a visitare questi tre importanti siti, alle istituzioni, alle amministrazioni, ai partner che hanno patrocinato e sostenuto l’evento. Importante anche la collaborazione con il Campus Internazionale di Musica, che ci ha consentito di poter dar vita al concerto di inaugurazione del rinnovato sito archeologico di Tres Tabernae”.

A guidare i visitatori durante le due giornate sono stati gli studenti Apprendisti Ciceroni del Liceo classico Dante Alighieri di Latina, del Liceo linguistico Manzoni di Latina e del Liceo Massimiliano Ramadù di Cisterna.