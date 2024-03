Successo travolgente per la Festa di Primavera a Sabaudia

La città di Sabaudia ha vissuto un weekend di festa e allegria grazie al grande successo della Festa di Primavera, organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Associazione dei commercianti e i florovivaisti locali.

L’evento, che ha coinvolto sia i residenti che i numerosi turisti presenti, si è distinto per la sua capacità di unire le persone attraverso l’arte culinaria, l’amore per la natura e il divertimento per tutte le età.

Il cuore pulsante della manifestazione è stato l’International Street Food, che ha trasformato Piazza Circe in un paradiso gastronomico. Chef provenienti da diverse parti d’Italia e anche dall’estero hanno deliziato i presenti con vere prelibatezze, creando un’esperienza culinaria unica e indimenticabile.

Ma la Festa di Primavera non si è limitata solo all’enogastronomia. I visitatori hanno potuto esplorare e arricchire i propri spazi verdi grazie alla presenza dei florovivaisti locali, che hanno esposto una varietà di piante e fiori coloratissimi, aggiungendo un tocco di bellezza e vitalità alla manifestazione.

L’evento ha offerto divertimento per tutta la famiglia, con la Festa degli Aquiloni a Campo di Marte, che ha visto la partecipazione di circa 200 bambini, e spettacoli emozionanti in Piazza del Comune, grazie alla collaborazione con le associazioni locali. Queste attività hanno contribuito a creare un’atmosfera festosa e inclusiva, rendendo la Festa di Primavera un punto di incontro per la comunità locale e una destinazione imperdibile per i visitatori provenienti da ogni parte.