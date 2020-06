Il maltempo e le forti precipitazioni che nelle scorse ore hanno duramente colpito l’area del Frusinate in cui sono ubicate le sorgenti naturali che alimentano le centrali a servizio del sud pontino, a Minturno, S.S. Cosma e Damiano, Formia, Gaeta, Spigno Saturnia e Castelforte sono in corso fenomeni di torbidità delle acque.

I tecnici di Acqualatina hanno lavorato incessantemente sin dalle prime avvisaglie e per tutta la notte per gestire l’approvvigionamento idrico tramite le sorgenti meno interessate dai fenomeni e limitare quanto più possibile i disagi alle utenze.

Grazie a queste manovre, i valori di torbidità sono sotto controllo, ma è necessario attendere ancora per un rientro completo dei fenomeni. Per questo motivo sono state posizionate 16 autobotti a servizio delle aree indicate dai Comuni come maggiormente colpite:

Castelforte , Località Suio Forma, Località Suio Paese

, Località Suio Forma, Località Suio Paese Formia , Località Maranola Piazza Antonio Ricca, Località Castellonorato presso piazzale del cimitero, Località Penitro Via Frassini, Località Gianola

, Località Maranola Piazza Antonio Ricca, Località Castellonorato presso piazzale del cimitero, Località Penitro Via Frassini, Località Gianola Minturno , Località Marina Di Minturno Piazza S.Biagio, Località Scauri Piazza Rotelli, Località Tufo, Piazza del Castello

, Località Marina Di Minturno Piazza S.Biagio, Località Scauri Piazza Rotelli, Località Tufo, Piazza del Castello Santi Cosma e Damiano , Località Grunuovo presso Banca Del Garigliano e Località Cerri Aprano

, Località Grunuovo presso Banca Del Garigliano e Località Cerri Aprano Spigno Saturnia, Piazza Comune, Località Campodivivo, Località Santo Stefano e Spigno Vecchio

Attualmente, i laboratori certificati di Acqualatina sono al lavoro per analizzare in modo costante l’andamento dei valori e fornire tempestivi aggiornamenti sulla qualità delle acque ad amministrazioni comunali e altri Enti interessati.