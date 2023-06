Sud pontino, una raccolta firme per il nuovo Ospedale di Formia

Il sindacato SPI CGIL del Sud pontino ha organizzato una raccolta firme per la realizzazione immediata del nuovo Ospedale di Formia che andrà a coprire il servizio di tutto il golfo del Sud pontino.

Un’ospedale all’avanguardia, con tutta la dotazione organica necessaria al suo funzionamento. Adeguata dotazione strumentale ed un alto livello operativo per rispondere alle esigenze del territorio con macchinari all’avanguardia e dispositivi diagnostici, terapeutici e strumentali con una presa in carico dei pazienti acuti e cronici in maniera efficace con una notevole riduzione delle liste di attesa.

Un progetto che non si realizzi solo sulla carta ma anche nei fatti concreti. Per questo presso le sedi sindacali di Castelforte, Gaeta, Formia e Marina di Minturno ci saranno dei banchetti per la raccolta delle firme.

Domani a Gaeta in via Venezia ore 9,30-12,00, a Scauri invece sul Lungomare presso il Sieci dalle 9,30-12,00

GIOVEDI’ 22

Formia via Olivastro Spaventola 9,30-12,00

DOMENICA 25

Castelforte via Fusco fianco giardini pubblici 9,30-12,00.