Nell’ albergo termale Nuova Suio di Castelforte, un carabiniere di 58 anni ha ucciso a colpi di pistola il direttore della struttura, per poi ferire gravemente all’addome la sua ex moglie. La donna 40enne, è trasportata in eliambulanza all’ospedale Gemelli di Roma e dopo esser stata operata, si trova ancora in condizioni gravi tra la vita e la morte. Successivamente il militare ha raggiunto la caserma dell’Arma di Capua dove prestava servizio, per costituirsi.

La pista passionale resta prevalente, nell’ambito delle indagini dei carabinieri di Formia, coordinate dalla Procura di Cassino e condotta dalla sostituta procuratrice Chiara D’Orefice.