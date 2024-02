“Sulle Orme di Circe”, il libro di Orsini all’Expo della Maratona Maga Circe

In occasione della Maratona della Maga Circe, è stato presentato l’ultimo libro di Stefano Orsini “Sulle orme di Circe -Storie di vita e di sport all’ombra della Maga” che spazia tra le tematiche di sport, mito e magia che si incontrano. Prima tra i passi di una terra fatta di sole e di mistero, tra la fatica e la passione dei maratoneti, per poi trovare la loro leggenda narrata tra le pagine di un romanzo.

Il romanzo, edito da Lab DFG, scorre tra la realtà di due ragazzi, Flavio e Nicole, intenti a prepararsi per la maratona, e l’onirico che accompagna lungo i sentieri della storia, della leggenda, e dell’attualità. L’uomo di Neanderthal, la Grotta delle Capre, Ulisse, i Templari, la palude, Sabaudia: in pochi chilometri leggenda e storia si rincorrono tra ricordi di infanzia ed emozioni nuove.

Nel villaggio sportivo allestito nella piazza di Sabaudia, si è tenuto l’incontro con l’autore, condotto da Gabriele Brocani. Tra gli interlocutori di Stefano Orsini non è mancato l’ultramaratoneta Giorgio Calcaterra. Sul palco, inoltre, le istituzioni rappresentate dal deputato Marco Perissa, dal delegato allo sport del Comune di Sabaudia, Massimo Mazzali e dall’assessore allo sport del Comune di San Felice Circeo, Felice Capponi.

“Conoscere il Circeo e Sabaudia attraverso lo sport – ha dichiarato Stefano Orsini – grazie all’ispirazione della Maga Circe che con i suoi occhi mi ha permesso di raccontare questi luoghi sempre in maniera diversa. Una corsa unica e originale sulle orme di Circe“.

Per entrare da subito nel tragitto del viaggio, ad accogliere il lettore c’è la mappa della maratona e dei luoghi attraverso i quali passa. Due i piani temporali che caratterizzano il tessuto narrativo: capitoli e quadri si passano il testimone. Nei capitoli si svolge la storia che vede Flavio e Nicole protagonisti, nei quadri la parola passa ai ricordi e si tramuta in immagini. Un canto d’ammirazione verso un luogo che non smette mai di incantare, anche se lo guardi ogni giorno.

Sfondo e cornice, unione e spunto è la Maratona Maga Circe, un evento sportivo in grande crescita che quest’anno ha anche ospitato il Campionato Italiano Individuale Assoluto di Maratona.