“Suo figlio ha avuto un incidente”, truffa da 100mila euro a un’anziana di Latina

Forse una banda di professionisti, oppure qualcuno che conosceva bene l’anziana in questione, vedova di un noto libero professionista di Latina. Fatto sta che i truffatori hanno inscenato il finto incidente del figlio dell’anziana e si sono fatti consegnare orologi e gioielli per un valore complessivo di circa 100mila euro.

Come riportato dall’edizione odierna di Latina Oggi, uno dei truffatori avrebbe prospettato alla vittima una soluzione per tirare fuori dai guai il figlio: mandare la badante all’ufficio postale più vicino per ritirare la pratica del sinistro, mentre un’altra persona si sarebbe recata a casa sua per ritirare la somma di denaro per evitare che il figlio venisse arrestato.

Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine che non escludono, visti gli episodi analoghi dei giorni scorsi, che possa trattarsi di una vera e propria banda di trasfertisti.