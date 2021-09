Supercoppa, Benacquista battuta in casa da Scafati

Secondo appuntamento con la Supercoppa 2021 di Serie A2, andato in scena tra le mura amiche del PalaBianchini, ha visto la Benacquista Assicurazioni Latina Basket confrontarsi con la corazzata Givova Scafati, alla quale si è arresa con il risultato di 67-82, al termine di una gara che ha visto i nerazzurri riuscire, in alcuni frangenti, a tenere testa a un avversario di altissimo livello. Sul fronte nerazzurro le rotazioni sono state ridotte, per via dell’assenza in campo di Dambrauskas che non ha potuto prendere parte al match, perché si è infortunato al piede destro durante uno degli ultimi allenamenti. Nei prossimi giorni il giocatore lituano sarà sottoposto a ulteriori esami diagnostici da parte dello staff medico per valutare la reale entità dell’infortunio.

Il prossimo appuntamento in Supercoppa del club nerazzurro è in programma nuovamente tra le mura amiche del PalaBianchini domenica 19 settembre, sempre alle ore 18:30, nell’ultimo match della fase di qualificazione con la Stella Azzurra. I biglietti per assistere alla gara sono in vendita online sul sito VivaTicket e presso tutti i punti vendita abilitati. Si ricorda che per accedere al palazzetto sarà necessario indossare la mascherina, igienizzare le mani, rispettare le distanze di sicurezza ed esibire il Green Pass, quest’ultimo non necessario per i minori di anni 12