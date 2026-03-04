SuperEnalotto, a Cisterna di Latina un “5” da 63mila euro

Il Lazio festeggia con il SuperEnalotto grazie a un “5” fortunato centrato a Cisterna di Latina, in provincia di Latina. L’estrazione di martedì 3 marzo ha premiato il Bar Nardone, situato in Corso della Repubblica 45/47, con un vincita di 63.051,07 euro.
L’ultimo “6” vincente del concorso nazionale risale al 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, quando furono assegnati 35,4 milioni di euro. Il montepremi per la prossima estrazione di giovedì 5 marzo cresce così a 129,6 milioni di euro, continuando a stimolare la febbre per il jackpot più alto d’Italia.
La vincita di Cisterna rappresenta un’occasione di festa per la comunità locale e conferma il fascino irresistibile del SuperEnalotto, capace di trasformare una giocata in un colpo di fortuna da sogno. Gli appassionati di numeri e fortuna già sognano la prossima estrazione, con l’attenzione puntata sul jackpot che continua a crescere.