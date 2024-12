SuperEnalotto: a Latina un “5” da oltre 41mila euro

La fortuna fa tappa a Latina: nel concorso del SuperEnalotto di venerdì 27 dicembre, un fortunato giocatore ha centrato un “5” del valore di 41.536,17 euro. La vincita è stata realizzata presso il Caffè del Borgo, situato in Strade Acque Alte, Km 38 snc.

Un risultato che regala un sorriso al Lazio, mentre il sogno del “6” rimane ancora in sospeso. L’ultima maxi vincita risale al 15 ottobre 2024, quando a Riva del Garda, in provincia di Trento, un fortunato giocatore si è aggiudicato un jackpot da ben 89,2 milioni di euro.

Nel frattempo, l’attesa cresce per la prossima estrazione, in programma lunedì 30 dicembre, con un montepremi che ha già raggiunto la cifra di 51,6 milioni di euro. Latina può sperare che la fortuna decida di fermarsi ancora una volta in città.