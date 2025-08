Colpo di fortuna a Terracina, in provincia di Latina, grazie al SuperEnalotto. Nell’estrazione di giovedì 31 luglio sono stati centrati due “5” da 31.692,67 euro ciascuno, per un totale di oltre 63mila euro vinti. Entrambe le giocate vincenti sono state effettuate presso la tabaccheria di Barbara Lauretti, in via Badino 161.