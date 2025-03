La provincia di Latina si conferma ancora una volta fortunata nel gioco. Come riportato da AgiproNews è stato centrato a Formia un ‘5’ da quasi 42mila euro. La vincita al gioco del SuperEnalotto è avvenuta in una tabaccheria di via Giuseppe Paone, a due passi dal lungomare formiano.

L’ultimo “6” da 88,2 milioni di euro è stato centrato il 20 marzo 2025 Roma. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma domani riparte da 10,4 milioni di euro.